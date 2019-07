"Münchner Merkur" zu Griechenland/Mitsotakis:

"Mit der Verheißung marktwirtschaftlicher Reformen hat im traditionell staatsgläubigen Griechenland noch kein Politiker Wahlen gewinnen können, erst recht nicht mit absoluter Mandatsmehrheit. In Europa erntet Mitsotakis dafür viel Beifall. Doch das wird dem neuen starken Mann in Athen nicht reichen: Zentrales Element seiner Reformagenda sind Steuersenkungen für Unternehmen. Dafür aber benötigt er finanzielle Spielräume, und die können ihm nur Griechenlands Gläubiger gewähren. Die EU muss sich entscheiden: Sie hat mit Mitsotakis, den Anti-Tsipras, erstmals einen Partner in Athen, der das Land entschlossen aus der Krise führen will. Das kann funktionieren - wenn Europa ihm den Rücken stärkt. Das ist nicht billig, doch: Sein Scheitern kann sich Brüssel noch viel weniger leisten."/DP/jha

