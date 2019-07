Die EU-Kommission präsentiert am Mittwoch (11.15 Uhr) in Brüssel ihren neuesten Wirtschaftsausblick. Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici wird die Annahmen der Brüsseler Behörde zum Wirtschaftswachstum und der Inflationsentwicklung in der EU sowie den 19 Ländern der Eurozone vorstellen.

Angesichts der von den USA ausgehenden Handelskonflikte - vor allem mit China - hatten sich die Aussichten für Deutschland und die Eurozone zuletzt schon eingetrübt. Der mögliche EU-Austritt Großbritanniens ohne Austrittsabkommen sorgt für zusätzliche Unsicherheit./asa/DP/he

