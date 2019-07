Der Tüv hat im Auftrag von Bundesumweltministerin Svenja Schulze überprüft, ob die Messstellen für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid (NO2) richtig stehen - jetzt liegen die Ergebnisse vor. Die SPD-Politikerin präsentiert sie an diesem Mittwoch (12.30 Uhr) in Berlin zusammen mit dem Tüv Rheinland. Den unabhängigen Standort-Check hatte Schulze im November in Auftrag gegeben, weil Kritiker bemängelten, in Deutschland werde strenger gemessen als nötig und vorgeschrieben.

Zu hohe NO2-Werte sind der Grund für Fahrverbote für ältere Diesel, denn Dieselautos sind in Städten für einen großen Teil der Belastung verantwortlich. Wo gemessen wird, schreibt eine EU-Richtlinie vor, die allerdings einen gewissen Spielraum lässt.

Schulze will außerdem ein neues Programm ihres Ministeriums für die Entwicklung von Brenn- und Kraftstoffen aus Strom präsentieren. Solche alternativen Kraftstoffe sollen unter anderem im Lastverkehr auf der Straße den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlenstoffdioxids (CO2) senken und bilden eine Alternative zu batterie-elektrischen Autos. Allerdings besteht noch Entwicklungsbedarf./ted/DP/he

