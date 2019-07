Ein Streit zwischen der EU und der Schweiz sorgt in Großbritannien für Aufsehen, vor allem in Londons Finanzsektor. Denn er könnte ein Vorgeschmack darauf sein, was dort im Fall eines ungeordneten Brexits droht.

In London wird ein Streit zwischen der EU und der Schweiz besonders aufmerksam verfolgt. Bei diesem Konflikt geht es im Kern um ein bereits ausgehandeltes Partnerschaftsabkommen, das die Regierung in Bern nicht mehr unterzeichnen möchte. Dieses Abkommen sollte den gegenseitigen Markzugang vereinheitlichen und effizienter machen. Doch da die Schweiz hierfür in bestimmten Bereichen EU-Regulierungen übernehmen und sich teilweise der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unterwerfen sollte, regte sich Widerstand. Gegner drohten mit einer Volksabstimmung. Die Regierung bekam kalte Füße und unterzeichnete den Vertrag nicht.

Die EU erhöhte daraufhin den Druck: Zum 1. Juli ließ Brüssel die Anerkennung der Schweizer Börsenregulierung auslaufen, die so genannte Äquivalenz. Deswegen dürfen Aktienhändler aus den EU-Staaten an der Schweizer Börse nicht mehr uneingeschränkt mit Schweizer Aktien handeln, sofern diese auch in der EU in einem nennenswerten Umfang gehandelt werden.

Die Schweiz drehte den Spieß um und untersagte zum Monatsbeginn de facto den Handel mit den Aktien von Schweizer Unternehmen an den Börsen der EU-Staaten. Das hat eine bizarre Umkehr zur Folge: Denn da diese Aktien nun nicht mehr an den europäischen Börsen gehandelt werden, dürfen Aktienhändler aus EU-Staaten wieder in der Schweiz damit handeln. Das könnte nun sogar dazu führen, dass deutlich mehr Kapital an die Schweizer Börse fließt. Brüssel hätte sich damit spektakulär ins Knie geschossen.

Was hat der Streit der EU mit der Schweiz mit London zu tun?In der britischen Finanzindustrie herrscht die Sorge, dass die EU ein ähnliches Vorgehen gegenüber Großbritannien einschlagen könnte, falls es keine Einigung beim Brexit geben sollte. Denn es gibt einige wichtige Parallelen zum Streit mit der Schweiz. So soll das Verhältnis zwischen dem britischen Finanzsektor und dem der EU nach dem Brexit ebenfalls durch Äquivalenz geregelt werden. Auch die politischen Vorzeichen ähneln sich: Mit London hat die EU ebenfalls ein umfangreiches Abkommen ausgehandelt, das London nun nicht unterzeichnet - den Brexit-Deal. Dieser besteht aus dem 585-seitigen Austrittsabkommen und aus einer 26-seitigen Erklärung zu den zukünftigen Beziehungen.

Ähnlich wie bei dem Partnerschaftsabkommen mit der Schweiz gibt es auch in der britischen Öffentlichkeit großen Widerstand gegen das Abkommen. Das Parlament in London hat mehrfach dagegen gestimmt. Der Brexit-Prozess hängt deswegen in der Schwebe.

Und ähnlich wie beim Streit mit Bern weigert sich die EU, das umstrittene Abkommen aufzuschnüren und neu zu verhandeln. Boris Johnson, der Favorit im Rennen um den Posten des britischen Premierministers, hat für den Fall eines Sieges angekündigt, dass Großbritannien die EU zum nächsten Austrittstermin am 31. Oktober verlassen werde - "komme, was wolle". Einen No-Deal-Brexit nimmt er dabei offen in Kauf, also einen ungeregelten EU-Austritt, der ohne Abkommen erfolgen ...

