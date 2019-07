Der Handelstag wird vor allem durch das Geschehen an den Notenbanken geprägt. Zudem legt die EU-Komission ihr Interims-Konjunkturgutachten vor.

Der Dax hat am Dienstag mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 12.437 Punkten geschlossen. Die Nachricht des Vorabends, dass der Britische Notenbank-Chef Carney der neue IWF-Chef und damit Nachfolger von Christine Lagarde werden könnte, wird Anleger und Investoren auch am heutigen Mittwoch weiter beschäftigen. Vorbörslich notiert der deutsche Leitindex am Mittwochmorgen, laut außerbörslichen Handelsplattformen, leicht im Plus.

Desweiteren beschäftigen die Anleger sich derzeit vor allem mit zwei Themen. Eines ist die Konjunktur unter dem Einfluss des Handelsstreits. Vor allem international ausgerichtete Unternehmen geraten laut HSBC-Mann Axel Cron zunehmend unter Druck. Das zweite Thema sind die Folgen des Sinneswandels der wichtigen Notenbanker, bei Konjunktureintrübungen einzugreifen. Schon am 25. Juli könne die Europäische Zentralbank neue monetäre Erleichterungen verkünden, und am 31. Juli könnte die US-Notenbank folgen.

1 - Vorgabe aus den USA

Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen des anhaltenden Zollstreits zwischen den USA und China haben Anleger am Dienstag an der Wall Street vorsichtig agiert. Außerdem drückten Börsianern zufolge schwindende Hoffnungen auf aggressive Zinssenkungen der Notenbank (Fed) auf die Stimmung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 26.783 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,1 Prozent auf 2979 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 0,5 Prozent auf 8141 Punkte vor.

2 - Handel in Asien

Vor der Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell im US-Kongress haben sich die Anleger in Tokio zurückgehalten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor bis zum Mittagshandel 0,1 Prozent auf 21.548 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,5 Prozent auf 1566 Zähler nach. Unter Druck standen die Aktien von Maschinenbauern nach enttäuschenden Zahlen zum Auftragseingang im Juni. Fanuc verloren 1,6 Prozent und Yaskawa Electric 1,4 Prozent.

Powell ist am Mittwoch zu seiner halbjährlichen Anhörung im US-Kongress. Sollte er dort eine Zinssenkung ausschließen oder entsprechende Erwartungen dämpfen, seien Turbulenzen an den Finanzmärkten zu erwarten, hatte Michael Metcalfe erklärt, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters State Street ...

