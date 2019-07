Der größte Chemiekonzern der Welt gab gestern eine Gewinnwarnung heraus, die wie eine Bombe einschlug. Sämtliche Chemieaktien der Welt rund um den Globus verloren rund 3 %, womit in der Summe fast eine halbe Billion Dollar Marktwerte in Luft aufgelöst wurden. Irritierend: Während die BASF wohl zu recht vor allem auf die Autoindustrie verweist, in dem die Autoproduktion im ersten Halbjahr um 6 % reduziert wurde (weltweit), meldet der größte Autokonzern, nämlich VW, gestern den ersten Ansatz für das Gegenteil: Der VW-Absatz stieg in China um 14,6 %. Wer setzt die richtigen Signale? Das wird eine der spannenden Sommerfragen sein. Kenner wissen, wie Autozyklen funktionieren.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info