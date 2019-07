Die zitierte Schwäche der Chemieaktien führt zu äußerst interessanten Kurskorrekturen, die zwar sachlich keinen Sinn machen, aber wunderbare Gelegenheiten darstellen, erstklassige Aktien mit Rabatt zu erhalten. Ein solcher Fall ist Ems-Chemie. Diese hochspezialisierte Firma ist wenig bekannt, domiziert in Graubünden und ist die teuerste Chemiefirma der Welt, gemessen an Umsatz und Gewinn. Großaktionär ist die Familie Blocher und die Tochter führt die Firma. Ems steht für hochwertige Kunststoffe für Auto- und Flugzeugbau, die es in dieser Form weltweit nicht gibt. Dafür ist sie auch die Teuerste, aber eben eine Seltenheit. Der Kursrutsch gestern von beinahe 5 % ist so eine Gelegenheit, sich Ems-Chemie näher anzuschauen. Hier investieren Sie in einen wirklichen Sonderfall.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info