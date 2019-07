Der vorgestellte ETC bietet Anlegern eine relativ einfache und kosteneffiziente Lösung, um in den Platinmarkt zu investieren. Die Anteile am ETC verbriefen dem Anleger einen effektiven Anspruch auf Platin, abzüglich der anfallenden Verwaltungsgebühren. Steigt Kurs von Platin, so steigt auch der Kurs des vorliegenden ETCs, der durch physisches Platin gedeckt ist.

