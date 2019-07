flatex Morning-news EUR/USD: Nun ist es durch eine Mitteilung des EU-Rates hochoffiziell. ...

Nun ist es durch eine Mitteilung des EU-Rates hochoffiziell. Die EU-Finanzminister haben Christine Lagarde als neue Präsidentin für die EZB nominiert, die Ernennung soll beim EU-Gipfel im Oktober erfolgen. Die Personalie Lagarde wurde am Devisenmarkt zuletzt auch beim Währungspaar EUR/USD "gehandelt". In den Fokus der Devisenhändler werden nun am heutigen Mittwoch und am Donnerstag die Stellungnahmen von Fed-Chef Powell vor den Finanz- und Kontrollausschüssen von Bedeutung sein. Heute wird Powell um 16:00 Uhr vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses Stellung zur aktuellen Geldpolitik beziehen. Dies wird den EUR/USD-Kurs mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinflussen.

Zur Charttechnik: Nach einer schwachen Handelsspanne am Montag mit weniger als 30 Pips, setzte sich diese träge Bewegung mit weniger als 30 Pips auch am Dienstag fort. Die Lage bleibt aus diesem Grund weiter unverändert. Aufgrund der Bewegung vom Jahreshoch des 10. Januar 2019 von 1,1570 bis zum Mehrjahrestief des 23. Mai 2019 von 1,1107, wären die nächsten Widerstände bei 1,1284/1,1338 und 1,1393 abzuleiten. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 1,1107 und den Projektionen zur Unterseite von 1,1039 und 1,0998 in Betracht.

