Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach einer Gewinnwarnung des Chemiekonzerns von 75 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schritt sei nicht unerwartet gekommen, da im zweiten Quartal mehr schiefgegangen sei als in wohl jedem anderen Quartal seit der Finanzkrise, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Negativ überrascht habe aber das Ausmaß der Gewinnwarnung. Der Experte senkte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) bis 2021 um durchschnittlich über zwölf Prozent. Für die weiter gültige Kaufempfehlung sprächen aber das Selbsthilfepotenzial der Ludwigshafener, der nachlassende Gegenwind im Agrarchemiebereich und eine Margenstabilisierung im Chemiegeschäft./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 05:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-07-10/08:52

ISIN: DE000BASF111