Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 5670 auf 6340 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der gestiegenen Bewertungen der Börsentreiber in den vergangenen Jahren preisten die Kurse ein überraschend geringes langfristiges Wachstum ein, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies stehe im Widerspruch zum strukturellen Wachstum und den hohen Eintrittsbarrieren./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00B0SWJX34