Zug - Seit heute ist es im Handelsregisteramt des Kantons Zug möglich, direkt vor Ort in Bitcoin zu bezahlen. Möglich gemacht wird dies durch die Point-of-Sales (PoS) Lösung «inapay», die vom im Zug ansässigen Informatikunternehmen inacta AG entwickelt und in Zusammenarbeit mit Bitcoin Suisse betrieben wird. Der Kanton Zug bleibt seinem Ruf als Vorreiter in den neuen Blockchain-Technologien...

