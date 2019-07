In Erwartung neuer Hinweise zur US-Geldpolitik halten sich Anleger zurück. Der Autozulieferer Leoni verzeichnet ein Kursplus von über sechs Prozent.

Nach zwei Verlusttagen in Serie ist der Dax auch am Dienstag ins Minus gerutscht. Zum Handelsschluss notierte der deutsche Leitindex 0,85 Prozent schwächer bei 12.436 Punkten. Der deutsche Leitindex notiert zum Beginn des heutigen Handelstages X. Am heutigen Mittwoch erwarten Anleger gespannt die Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell im US-Repräsentantenhaus. Kurz nach Handelsbeginn an den US-Märkten wird Powell dem Finanzausschuss im US-Parlament seine geldpolitische Halbjahresbilanz vorstellen, gefolgt von selbiger Präsentation vor dem Bankenausschuss des Senats am Donnerstag. Spannend wird für Anleger vor allem, wie sich Powell zu möglichen Leitzinssenkungen äußert.

Am Dienstagabend machte die Nachricht, dass der Britische Notenbank-Chef Carney der neue IWF-Chef und damit Nachfolger von Christine Lagarde werden könnte, die Runde. Lagarde wird als Nachfolgerin des aktuellen EZB-Präsidenten Mario Draghi gehandelt.

Apropos EZB: Chefvolkswirt Philip Lane hielt am gestrigen Dienstag ein Frage- und Antwortrunde bei Twitter ab. Dabei wurde deutlich, dass er und Draghi die gleiche Linie verfolgen. Auf die Frage, ob dem Euroraum eine ähnliche Entwicklung wie in Japan droht, wo die Zinsen schon seit Jahrzehnten bei null Prozent oder darunter liegen, antwortete Lane: Proaktive Maßnahmen einschließlich negativer Zinsen seien der sicherste Weg, um sicherzustellen, dass die Inflation auf das EZB-Ziel steigt. Eine vorübergehende Phase negativer Zinsen sei nötig, um in Zukunft positive Zinsen zu erreichen. Fast wortgleich hat dies auch Mario Draghi in der Vergangenheit gesagt. Momentan rechnen viele Ökonomen damit, dass die EZB die Zinsen im September noch weiter senken wird. Ihre nächste Zinssitzung ist am 25. Juli.

Außerdem spannend ist das Interims-Konjunkturgutachten der EU-Kommission. Die Aussichten verschiedener Konjunkturbarometer des Euro-Raums haben sich in den vergangenen Monaten merklich eingetrübt. Auch in Deutschland ist der Wirtschaftsausblick verhalten. Das Ifo-Institut rechnet 2019 mit dem schwächsten Wachstum seit sechs Jahren, das Handelsblatt Research Institute spricht von einem verlorenen Jahr. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici wird die Prognosen der Brüsseler Behörde zur Inflation und zum Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone vorstellen.

Was die Charttechnik sagt

Die aktuelle Korrektur im Dax ist nicht zwingend als Vorbote von fallenden Kursen zu werten. Wichtig ist aus charttechnischer Sicht, dass der Dax zum Handelsschluss die Marke von 12.408 Punkten verteidigt. ...

