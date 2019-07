Aus dem Börsenliebling vor knapp zwei Jahren wurde das Gegenteil. Aumann ist spezialisert auf die Technik der E-mobility, aber die Fantasie der Analysten ging zu weit. Das ergab erst Spitzenkurse von über 60 und aktuell 17,60 Euro. Es gibt zur Zeit kein wirkliches Schwächesignal, aber irgendetwas stimmt nicht. Großaktionär MBB steckt in der gleichen Meinungsklemme und notiert mit 66 Euro ebenfalls deutlich unter allen Vergleichswerten. In der Bilanz und in der Einschätzung. Ohne Detailbeschreibung oder klare Kommentierung durch den Vorstand wird es jetzt nicht gehen. Sowohl für die Mutter als auch für die Tochter. Klarheit muss her! Dann ergäbe sich eine deutlich höhere Bewertung, die bis 60 % gehen kann. Mit der Vorlage der Halbjahreszahlen müsste es möglich sein, diese Klarheit darzustellen.



