Skandale, Gerichtsprozesse und Bilder von Durchsuchen haben in den vergangenen Jahren tiefe Kratzer im Image der Deutschen Bank hinterlassen. Mit einer Werbekampagne unter dem Motto PositiverBeitrag versucht das Institut seit einigen Monaten gegenzusteuern. Wegen der Turbulenzen rund um den geplanten Konzernumbau plant nun auch Vorstandschef Christian Sewing einen persönlichen positiven Beitrag. Laut Medienberichten will der Vorstandschef einen "erheblichen Betrag" seines Fixgehalts in Deutsche-Bank-Aktien ...

