Mit der Aktie der Deutschen Lufthansa ging es im gestrigen Handel erneut deutlich bergab. Allmählich nährt sich der DAX-Titel wieder dem Jahrestief bei 14,33 Euro an. Für Gegenwind sorgte bei nahezu allen Papieren von Fluggesellschaften die Meldungen vom Gipfel der EU-Finanz- und Wirtschaftsminister.Denn die Minister wollen Fliegen teurer machen. So hat sich etwa die Niederlande angekündigt, sich für eine EU-weit abgestimmte Steuer für die Airlines einzusetzen. Frankreich will ab dem kommenden Jahr ...

