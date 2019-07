Aschheim(München)/Chennai (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, verkündet heute seine Partnerschaft mit der YES BANK. Die Kooperation mit Indiens viertgrößter Privatbank wird die finanzielle Integration im Land weiter vorantreiben und das indische Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) unterstützen. Dahinter verbirgt sich ein biometrisches, digitales Zahlungssystem, das von der National Payments Corporation of India entwickelt wurde. Ziel ist es, digitale Zahlungen und Bankgeschäfte für Menschen in Indien auch in abgelegenen Gebieten leichter zugänglich zu machen.



Von nun an werden Wirecards Retail-Agenten in Indien durch die Infrastruktur der YES BANK unterstützt und fungieren landesweit als Kundenvertreter, um Verbrauchern wesentliche Finanzdienstleistungen wie Bargeldabhebungen und -Einzahlungen, Überweisungen und Kontostandsabfragen anzubieten. Millionen potenzieller Kunden werden von den alltäglichen Finanzdienstleistungen profitieren, die sie schnell per Fingerabdruck autorisieren können.



Wirecard bietet Verbrauchern täglich Zugang zu kostengünstigen digitalen Finanzdienstleistungen wie Ticketing, mobiles Aufladen, Versicherungen oder Logistik über das landesweite Agentennetzwerk. Zudem können Tausende von Einzelhändlern zusätzliches Geld verdienen, indem sie die finanzielle Integration in Indien vorantreiben. Anfang des Jahres startete Wirecard eine ähnlich erfolgreiche Partnerschaft dieser Art und bietet nun auch gemeinsam mit der YES BANK ein breites Spektrum an digitalen Finanzdienstleistungen an.



"Finanzielle Inklusion und digitale Zahlungsoptionen sind Kernbereiche der YES BANK. Wir kommen damit der nationalen Agenda aus finanzieller Inklusion und einem digitalen Indien nach. Durch unsere Partnerschaft mit Wirecard verbreiten wir Bargeldauszahlungen basierend auf AEPS weiter, das einen großen Teil der indischen Bevölkerung in kleinstädtischen und ländlichen Gegenden versorgt", kommentiert Ritesh Pai, Chief Digital Officer der YES BANK. "Die Bank unternimmt weiterhin Schritte, um die Inklusion vor Ort bei den Verbrauchern zu verbessern und um an der Spitze der Bewegung für finanzielle Integration in Indien zu stehen. Wir freuen uns auf die Entwicklung unserer Partnerschaft mit Wirecard, um moderne digitale Zahlungslösungen in ganz Indien anzubieten."



"Wir freuen uns, mit der YES BANK zusammenzuarbeiten und Menschen in Indien, insbesondere denjenigen, die in ländlichen Gegenden leben und keinen einfachen Zugang zu Finanzinstituten haben, Lösungen zu bieten, um ihre Finanzen effizient und sicher zu verwalten", fügt Anil Kapur, Managing Director India bei Wirecard hinzu. "Unser weitreichendes Retail-Agentennetzwerk hat sich einmal mehr als ideale Lösung für Unternehmen und Branchen in Indien erwiesen, die einen landesweiten Dienstleister für ihre digitalen Zahlungsanforderungen suchen."



Das Aadhaar Enabled Payment System basiert auf dem Aadhaar-System, einer Initiative im Namen der indischen Regierung, in der jeder Einwohner eine eindeutige Identifikationsnummer erhält, um unter anderem die soziale und finanzielle Integration, Reformen im öffentlichen Sektor und die Verwaltung von Steuerhaushalten zu fördern. Bis Juli 2019 waren mehr als 1,2 Milliarden Einwohner mit einer biometrischen Aadhaar-Identifikation ausgestattet, diese gilt daher als eines der zuverlässigsten Ausweisdokumente in Indien.



