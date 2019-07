Von Nathan Allen

LONDON (Dow Jones)--Der Ölkonzern Total will sich von Teilen seines Geschäfts in Großbritannien trennen. Wie das französische Unternehmen mitteilte, sollen 10 Fördergebiete in der britischen Nordsee an Petrogas Neo UK verkauft werden. Der Verkaufspreis liegt bei 635 Millionen US-Dollar. Petrogas Neo ist die für Erkundung und Förderung zuständige Tochter des in Oman ansässigen Mischkonzerns MB Holding.

