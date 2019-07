Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BASF nach der Gewinnwarnung von 78 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Chris Counihan kürzte seine Schätzungen für den operativen Gewinn des Chemiekonzerns in den Jahren bis 2021 um durchschnittlich 21 Prozent, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Von den zum Kapitalmarkttag reklamierten Zielen sei inzwischen nur noch wenig übrig, so der Experte. Wichtigste Frage mit Blick auf 2020 werde sein, wie sich die Nachfrage entwickele und inwieweit zuletzt belastende Sondereffekte wegfielen und sich hier wieder Gewinne erzielen ließen./tav/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-07-10/09:44

ISIN: DE000BASF111