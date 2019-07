Die kontinuierliche Weiterentwicklung von umfassenden und strukturierten Testmethoden und Testwerkzeugen für elektronisch vernetzte Flugzeug- und Kabinensysteme ist nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen notwendig. Neue sicherheitskritische Piloten-Assistenzsysteme wie EFVS (Enhanced Vision Flight System) oder ROPS (Runway Overrun Prevention System) erfordern genauso wie "drahtlose" Kabinenfunktionen geeignete Teststrategien, die den strengen regulatorischen Vorgaben entsprechen (Konformität mit DO-178C).

Die in Bord- und Bodensystemen genutzte Software ist durch die Normen DO-178C beziehungsweise DE-278 strengen Vorgaben unterworfen. Der höchst sicherheitskritische Anwendungsbereich erfordert erheblichen Analyse- und Arbeitsaufwand für die Verifikation und Validierung dieser Systeme. Tatsächlich verwenden die Unternehmen branchenweit in einem typischen Projekt etwa die Hälfte des Entwicklungsbudgets für strukturelle Softwaretests, um eine Zertifizierung der US-Luftfahrtbehörde FAA nach DO-178C (Level A) zu erhalten. Können diese Systeme automatisiert getestet und simuliert werden, trägt dies massiv zur Reduzierung des Gesamtaufwands und damit auch der Implementierungskosten bei.

Bei der Verifikation und Validierung der in Bord- und Bodensystemen eingesetzten Software lassen sich drei wesentliche Phasen unterscheiden (Bild 1): Modultests, Integrationstests und Systemtests (funktionale Tests). In jeder Phase werden Testfälle aus den jeweiligen Anforderungen abgeleitet, wobei eine vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet sein muss.

Die Konzepte und Methoden im Bereich der Low-Level-Tests haben sich im Laufe der Zeit relativ wenig verändert. Das verstärkte Aufkommen von vernetzten Systemen auf Basis des AFDX-Protokolls und die Bestrebungen, Code wiederzuverwenden, verlangen innovative Ansätze für das Testen von Software. Bei der Suche nach Lösungen lohnt sich der Blick in Branchen, in denen der Einsatz komplexer vernetzter Systeme bei kurzen Markteinführungszeiten und besonders kritischer Funktionalität bereits jetzt Realität ist. Ein Beispiel hierfür ist die Automobilindustrie. Dort werden Drive-by-Wire-Systeme, Technologien für autonomes Fahren und via CAN/Ethernet vernetzte Plattformen heute schon erfolgreich umgesetzt, und Entwicklungszyklen von 18 bis 24 Monaten sind die Norm.

Aufgrund der Parallelen zwischen diesen Systemen ist es möglich, bewährte Konzepte und Verfahren aus der Automobilindustrie auf die Avionik zu übertragen. Die Ansätze lassen sich analog zu Abschnitt 6.4.3 des DO-178C in drei Stufen gliedern: Low-Level-Test, Software-Integrationstest und Hardware-/Software-Integrationstest. Abschließend lohnt es sich zu überlegen, wie diese in einen Prozess eingebunden werden können, der höhere Agilität und die Einführung eines Shift-Left-Ansatzes in den Entwicklungsprozess ermöglicht. Das Shift-Left-Testing ist ein Ansatz für Softwaretests und Systemtests, bei dem das Testen früher im Lebenszyklus erfolgt und somit auf der Projektzeitleiste eine Verschiebung von rechts nach links erfährt.

Low-Level-Test

In der Teststufe "Low-Level-Test" testen die Beteiligten die Erfüllung von Anforderungen in einer frühen Phase; dazu zählen üblicherweise verschiedene Software-Komponententests, bei denen einzelne Quellcode-Module isoliert werden. Um ein einzelnes Modul isoliert zu testen, müssen die Ingenieure eine umfangreiche Testumgebung aufbauen, darunter Test-Treiber und -Stubs zur Berücksichtigung von Abhängigkeiten (Bild 2). Im Idealfall geschieht dies automatisch mithilfe eines Tools, das die intuitive und einfache Festlegung von Testszenarien ermöglicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...