FRANKFURT (Dow Jones)--Am europäischen Aktienmarkt dominieren am Mittwoch im frühen Handel moderate Abschläge. Letztlich werde die Tagestendenz aber erst am Nachmittag entschieden - von der Reaktion auf die Rede von Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses, heißt im Handel mit Blick auf das eher lethargische Geschäft. Sollte der US-Notenbankchef die Zinssenkungsfantasie über den für Juli fest erwarteten Zinsschritt hinaus wieder verstärken, sollten die Börsen positiv reagieren, so ein Marktteilnehmer, ansonsten könnten diese verschnupft reagieren. Der DAX sinkt um 0,2 Prozent auf 12.409 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 wird mit 3.504 Zählern ebenfalls 0,2 Prozent leichter gehandelt.

Technologie- und Öltitel mit Potenzial

Technologie-Aktien profitieren leicht von den günstigen Vorlagen. In den USA war die Nasdaq im Verlauf ins Plus gedreht. In Südkorea lagen Samsung Electronics und SK Hynix sehr fest im Markt. "Die Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China schürt Hoffnungen auf eine Erholung der Chip-Nachfrage", so ein Analyst. Infineon steigen um 1,6 Prozent, ASML um 0,4 Prozent. Die Titel des in der Schweiz notierten Unternehmens AMS aus Österreich legen 4,3 Prozent zu.

Aufwärts geht es auch mit den Ölwerten, der europäische Subindex gewinnt 0,3 Prozent. Die Ölpreise ziehen an und haben nun den starken Preisrutsch vom Anfang der Vorwoche wieder vollständig wettgemacht. Die Öllagerbestände in den USA sind laut Daten des Branchenverbandes API in der vergangenen Woche geradezu eingebrochen.

Leichte Erholungschancen sehen Marktteilnehmer auch bei den Aktien von Fresenius Medical Care (FMC), die 0,2 Prozent zulegen. Sie hatten am Vortag im Sog des US-Konkurrenten Davita 5,4 Prozent eingebüßt. Auch Davita konnten sich im Sitzungsverlauf von den Tagestiefs lösen. Die US-Regierung will Kosten im Dialysebereich dämpfen, Details dazu werden im tagesverlauf erwartet.

Bayer steigen um 0,2 Prozent. Einem Agenturbericht zufolge prüft der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern einen Zusammenschluss seines Tiermedizingeschäfts mit dem US-Rivalen Elanco Animal Health. "Diese Geschichte ist so oft schon gespielt worden, dass sie die Aktie nicht mehr stützt", sagt ein Händler.

"Gut fürs Sentiment", urteilt ein Händler mit Blick auf Deutsche Telekom nach der Aufnahme von T-Mobile-US in den S&P-500. "Wichtiger ist allerdings die Fusion mit Sprint", so der Händler zu den Aussichten der US-Tochter. Und hier stocke es seit Monaten. Die Aktie der Telekom verliert 0,4 Prozent.

Leoni springen um 6,3 Prozent an. Der Automobilzulieferer will das Kabelgeschäft verkaufen oder separat listen und sich künftig auf die Entwicklung des Bordnetzbereichs konzentrieren. Unter dem Strich brauche Leoni einfach Geld für die Refinanzierung, so Händler kritisch.

Deutz bleiben unter Druck und verlieren weitere 4,1 Prozent. Vorstandschef Frank Hiller hatte jüngst erklärt, die Spitze der Nachfrage sei überschritten. Nun regieren Analysten verschnupft, Berenberg stuft den Wert ab - andere Häuser begnügen sich mit dem Senken des Kursziels.

