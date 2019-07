Der am 4. Juli 2019 erstmals verliehene Tony Atkinson

Prize erging an Pirmin Fessler, Peter Lindner (beide OeNB) und

Maximilian Kasy (Harvard University) für ihren Fachartikel "Survey

mode effects on measured income inequality", der Ende 2018 im

wissenschaftlichen Journal "The Journal of Economic Inequality"

erschienen ist. Die Auszeichnung wurde bei der Jahresversammlung der

Society of the Study of Economic Inequality" (ECINEQ), die dieses

Jahr an der Paris School of Economics stattfand, verliehen.

Der methodisch orientierte Beitrag untersucht den Einfluss der Art

der Messung von Einkommen auf die gemessene Einkommensverteilung

selbst. Die Autoren zeigen anhand der Analyse eines natürlichen

Experiments, dass die Erhebungsform - telefonisch oder persönlich -

einen starken Einfluss auf die gemessene Ungleichheit hat. Hierfür

wurden die österreichischen Daten der Erhebung zu Einkommen und

Lebensbedingungen (EU-SILC) herangezogen.

Insbesondere zeigt sich, dass Vergleiche von Gini-Koeffizienten (1)

über die Zeit und zwischen Ländern, gegeben unterschiedlicher

Erhebungsformen, äußerst problematisch sind, und somit die

entstehenden Länderrankings mit großer Wahrscheinlichkeit nicht

stimmen. Das ist insbesondere deswegen bedeutsam, weil derartige

Ungleichheitsvergleiche zwischen Ländern und über die Zeit gängige

Praxis von vielen ökonomischen Analysen - etwa der OECD aber auch

österreichischer Institute - sind. Die Autoren empfehlen nicht nur

die Erhebungsform sowie die Datenproduktion generell mehr in der

ökonomischen Analyse zu berücksichtigen, sondern auch robuste

Statistiken zu verwenden.

(1) Der vom italienischen Statistiker Corrado Gini entwickelte

Gini-Koeffizient ist das am häufigsten verwendete Maß zur

Ungleichheit einer Verteilung. Er nimmt einen Wert zwischen 0 (bei

Gleichverteilung) und 1 (bei maximaler Ungleichheit) an.

Diese Art der Forschung ist deswegen im Sinne von Prof. Sir Anthony

Barnes Atkinson, weil auch er stets die Wichtigkeit der

Datenproduktion und der ganzheitlichen Analyse des Prozesses der

Wissenserzeugung betonte. Tony Atkinson war Vorreiter der Forschung

zur sozialen Ungleichheit in der Ökonomie und schließlich deren

bekanntester und erfolgreichster Vertreter. Er publizierte über 140

Fachartikel in den wichtigsten ökonomischen Fachzeitschriften und

verstarb im Januar 2017.

Die "Society of the Study of Economic Inequality" (ECINEQ), die

mittlerweile bedeutendste ökonomische Gesellschaft zur Erforschung

ökonomischer Ungleichheit, hat zu seinen Ehren und zu seinem Gedenken

den Tony Atkinson Prize ins Leben gerufen. Die Keynote Speaker bei

der diesjährigen Preisverleihung waren unter anderen Thomas Piketty

(Professor an der Paris School of Economics) und Stefanie Stantcheva

(Professorin an der Harvard University).

Die OeNB gratuliert herzlich!

Der Fachartikel ist online abrufbar unter

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10888-018-9378-x

