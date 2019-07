Tiefe Einschnitte im Investmentbanking, der Komplettausstieg aus dem Aktienhandel, ein massiver Stellenabbau und die Fokussierung auf das Geschäft mit Firmenkunden: So lassen sich die am Wochenende verkündeten Umbaumaßnahmen bei der Deutschen Bank in Kürze zusammenfassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...