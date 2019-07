Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,00 auf 2,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Unternehmen hinke bei den Vorbereitungen für den neuen 5G-Standard hinterher, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei der Vorstoß von Drillisch als vierter Netzanbieter in Deutschland ein großer Unsicherheitsfaktor. Das Kursziel sinke wegen leicht gekürzter Schätzungen (Ebitda) für 2019. Zudem setzt der Experte nun höhere Kosten für den Erwerb von Frequenzen bis 2024 an und berücksichtigt die jüngste Dividendenzahlung - wobei er künftig von einer Kürzung der Ausschüttung ausgeht./tav/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 03:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1J5RX9