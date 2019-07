Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute bekannt, dass Andreas Krause zum Country Manager für Deutschland ernannt und ein neues Büro in Köln eröffnet wurde. BHSI hat ein weiteres Büro in München und bietet Sach- und Technische Versicherung, Betriebshaftpflichtpolicen, Transportversicherung sowie Manager- und Berufshaftpflicht für ein breit gefächertes Kundenspektrum.

"Dank seiner umfangreichen Erfahrung im europäischen Versicherungswesen ist die Leitung unserer Bemühungen um den Ausbau unseres Teams und unserer Kunden- und Maklerbeziehungen in Deutschland bei Andreas Krause in den besten Händen. Er wird die Zusammenarbeit mit Kollegen in Europa und der ganzen Welt abstimmen, um die formidablen Stärken von BHSI in Sachen Versicherung, Dienstleistungen und Finanzkraft auf den Markt zu bringen", so Chris Colahan, President, BHSI, Europa und Großbritannien. "Wir freuen uns sehr, unsere geografische Präsenz in Deutschland und unser Leitungsteam in Europa weiter auszubauen."

Krause bringt fast 20 Jahre einschlägige Erfahrung zu BHSI mit. Zuletzt war er General Manager, Deutschland, bei QBE Europe. Davor bekleidete er diverse Führungspositionen innerhalb Europas bei AIG und war Director of Broking bei AON Deutschland in Hamburg. Er besitzt einen Bachelor-Abschluss der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt sowie einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft der Katholischen Universität Eichstätt.

Anschrift des Kölner Büros von BHSI:

Cäcilienstraße 30

D-50667 Köln

Deutschland

Andreas Krause erreichen Sie telefonisch unter der Rufnummer +49 221 4555 1912 oder per E-Mail an Andreas.krause@bhspecialty.com

In Europa ist Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) als Teil der Berkshire Hathaway European Insurance DAC ("BHEI"), einer in Irland unter der Registrierungsnummer 636883 eingetragenen Designated Activity Company mit Geschäftssitz in One Grant's Row, Mount Street Upper, Grand Canal Dock, Dublin D02 HX96, tätig. BHEI ist ein verbundenes Unternehmen der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company ("BHSIC"), einem im US-Bundesstaat Nebraska ansässigen Anbieter von Versicherungsplänen für gewerbliche Immobilien, Seeverkehr, Personenschäden, Berufshaftpflicht im Gesundheitswesen, Führungs- und Berufsfelder, Sicherheit, Reisen, Programme, Unfall- und Krankenversicherung, medizinischen Stop-Loss und Hausbesitzer. BHSIC ist eine Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), einer in England und Wales unter der Registrierungsnummer 3230337 eingetragenen Aktiengesellschaft mit Geschäftssitz in 4th Floor, 8 Fenchurch Place, London EC3M 4AJ, Großbritannien. BHSIC, BHIIL und BHEI gehören zur Berkshire Hathaway's National Indemnity-Gruppe von Versicherungsgesellschaften, deren Finanzkraft von AM Best mit A++ und von Standard Poor's mit AA+ bewertet wird. BHSIC mit Sitz in Boston unterhält Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Brisbane, Dubai, Dublin, Hongkong, Köln, Kuala Lumpur, London, Macau, Melbourne, München, Paris, Perth, Singapur, Sydney und Toronto.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190710005089/de/

Contacts:

MEDIEN

JoAnn Lee +1 617-936-2937