Ratefieber auf allen "The Masked Singer"-Plattformen. Ist Sophia Thomalla (BILD), Stefanie Hertel (Ruth Moschner), Martina Hill (Online-Ratespiel auf themaskedsinger.de) oder Ana Carrasco (Elton) der Panther? Verbirgt sich unter dem Grashüpfer Jan Josef Liefers (Collien Ulmen-Fernandes), Gil Ofarim (Online-Ratespiel) oder Wayne Carpendale (Ruth Moschner)? "The Masked Singer", immer donnerstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben lässt ganz Deutschland rätseln - ob Zuhause auf dem Sofa, unterwegs oder im Netz. Im TV verfolgen bis zu 24,4 Prozent der Zuschauer (14-49 Jahre) die neue Erfolgsshow. Seit dem Start sammelte "The Masked Singer" über 3,1 Millionen Videoviews über alle Digital-Plattformen hinweg ein und die Fangemeinde wächst stetig. Die Liveshow wird moderiert von Matthias Opdenhövel, Produzent ist EndemolShine Germany.



Das sind die aktuellen Spekulationen des Rateteams und aus dem Netz:



- Der Astronaut: Max Mutzke (Online-Ratespiel), Nelson Müller (Max Giesinger), Haddaway (Elton)



- Das Eichhörnchen: Wladimir Klitschko (Dresdner Neue Nachrichten), Dirk Nowitzki (Elton), David Hasselhoff (Ruth Moschner), Evil Jared Hasselhoff (Online-Ratespiel)



- Der Engel: Bülent Ceylan (Max Giesinger), Campino oder Till Lindemann (Online-Ratespiel), Armin Rohde (Ruth Moschner)



- Der Grashüpfer (s.o.)



- Der Kakadu: Friedrich Liechtenstein (Collien Ulmen-Fernandes), Jürgen von der Lippe (Online-Ratespiel), Hugo Egon Balder (Ruth Moschner), Hape Kerkeling als Horst Schlemmer (Max Giesinger)



- Der Kudu: Hans Sarpei (Ruth Moschner), Daniel Aminati (Online-Ratespiel), Detlef Soost (Collien Ulmen-Fernandes), Ingo Zamperoni (Max Giesinger)



- Das Monster: Maite Kelly (Online-Ratespiel), Ilka Bessin (Ruth Moschner), Bahar Kizil (Collien Ulmen-Fernandes), Mirja Bös (Max Giesinger)



- Der Panther (s.o.)



"The Masked Singer" immer donnerstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und Joyn.



Folge verpasst? Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, freitags, um 20:15 Uhr.



Mehr zu "The Masked Singer" sowie das Online-Ratespiel auf www.themaskedsinger.de und weitere Hintergründe, Infos und Fotos zum Download gibt es auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/themaskedsinger



Hintergrundinfos zu "The Masked Singer" gibt es außerdem während der Liveshow im red button Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.



Hashtag zur Show: themaskedsinger



