- BERENBERG CUTS CHEMRING GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 190 (180) PENCE - BERENBERG RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 6340 (5670) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BP TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - CREDIT SUISSE CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3090 (3175) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1387 (1340) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS FERREXPO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 325 (310) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 300 (370) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 200 (235) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2500 (2450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1650) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5200 (4700) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 600 (620) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 285 (276) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES BP PRICE TARGET TO 655 (650) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2875 (2860) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2875 (2840) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 144 (165) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES INITIATES SUPERDRY WITH 'BUY' - TARGET 600 PENCE - JPMORGAN CUTS EVRAZ PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ASHTEAD GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - RPT/SOCGEN STARTS BOOHOO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 285 PENCE - UBS CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2250 (2400) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES AGGREKO PRICE TARGET TO 640 (610) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 705 (650) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 160 (140) PENCE - 'BUY'



