Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der europäischen Autoindustrie laufe mit Blick auf die CO2-Ziele in der EU ab 2021 die Zeit davon, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Es sei wegen der notwendigen Maßnahmen mit deutlichen Auswirkungen auf die Gewinne zu rechnen. Bei Continental als Zulieferer gebe es jedoch Chancen für Umsatzzuwächse angesichts neuer Technologien zur CO2-Reduktion./mf/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005439004