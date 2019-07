Die Aktie von Wirecard ist in den vergangenen Tagen irgendwie aus dem Tritt geraten. Vom Tageshoch bei 155 Euro noch am Freitag ging es kontinuierlich bergab. Am Montag waren es zum Börsenschluss noch 151,85 Euro, am Dienstag fiel der Vorhang bei 149,95 Euro. Am Mittwoch startete die Wirecard-Aktie zunächst mit einem weiteren Abschlag von rund einem Prozent auf unter 149 Euro in den Handel. Dabei gab es gute Nachrichten vom Zahlungsdienstleister aus Aschheim. Nach eigener Auskunft geht es dabei ... (Achim Graf)

