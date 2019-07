Hehre Worte des Bayer-Vorstandsvorsitzenden beim "Silver Economy Forum" in der finnischen Hauptstadt Helsinki (die Veranstaltung findet am 9./10. Juli statt). Bayer selbst zitiert den eigenen Vorstandsvorsitzenden mit diesen Worten: "Der Zweck der Wissenschaft ist es, ein besseres Leben für die Menschen zu ermöglichen". Und wer auf die Struktur des Bayer Konzerns schaut, wird das wahrscheinlich teilweise bestätigen können. Die Wissenschaftler, die in den Bereichen Animal Health arbeiten und dort ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...