Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental vor Zahlen zum zweiten Quartal von 157 auf 142 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk der Hannoveraner dürfte ein rückläufiges Wachstum der Autozuliefersparte offenlegen, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dagegen sollte sich die Entwicklung im Reifensegment als relativ robust erweisen. Den Jahresausblick könnte Conti reduzieren, fürchtet die Expertin und senkte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2023./edh/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 23:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-07-10/11:51

ISIN: DE0005439004