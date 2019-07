Der Product Trust steht im Zentrum des neuen Vertical Markets EcoSystem Model von ORGANO



Hong Kong und New York (ots/PRNewswire) - ORGANO kündigte den Beitritt zum IBM Food Trust an, einem aktivierten Blockchain-Ökosystem für die Lebensmittelindustrie. Durch die Verwendung der Lösung baut ORGANO nachprüfbares Vertrauen für jedes ORGANO-Produkt auf. Die Ankündigung der Plattform namens "ORGANO Products Trust" erfolgte zusammen mit der Einführung der ersten Reihe von 5 sehr gut laufenden ORGANO-Produkten aus verschiedenen Produktfamilien, die als Pilotprodukte auf der Plattform getestet und eingeführt werden sollen. Es wird erwartet, dass auf der Plattform bis Ende des Jahres weitere 5 Produkte verkauft und verschiedene vertikale Märkte wie Getränke, Hautpflege und Nahrungsergänzungsmittel.



Durch den Beitritt zum Food Trust führt ORGANO eine Nachverfolgbarkeitsstrategie ein, indem selektiv wichtige Informationen über ORGANO-Produkte mit interessierten Interessenvertretern, u. a. Verbrauchern, Lieferpartnern, Handelspartnern, Vertriebspartnern über eine stark gesicherte und erlaubnisabhängige Blockchain-Lösung geteilt werden. Durch dieses erhöhte Transparenzniveau kann ORGANO noch effizienter und effektiver mit seinen Interessenvertretern auf vertikalen Märkten zusammenarbeiten und letztlich Vertrauen für jedes ORGANO-Produkt aufbauen und einen neuen Markt und neue Handelsmöglichkeiten für sich selbst und für seine Lieferpartner innerhalb der internationalen Lieferkette von ORGANO schaffen.



"Dadurch, dass wir Vertrauen als Produktzutat behandeln und es genau so priorisieren wie alle anderen Zutaten unserer Produkte, schaffen wir neue Möglichkeiten für ORGANO auf der ganzen Welt", sagte Leonard Chin, Managing Director of Global Strategy bei ORGANO. "Im Gegensatz zu anderen konsumierbaren Produktzutaten hat Vertrauen kein Verfallsdatum. Die ORGANO Products Trust ermöglicht es unseren Interessenvertretern, ein Produkt zu scannen, um mit detaillieren Information, u. a. mit der Herkunft, der Qualitätssicherung, der Logistik, den Prüfberichten, Lieferantendaten, Handelsplattformen und weiteren Informationen zu interagieren. Wir sind Pioniere für eine vollkommen neue Beziehung zwischen unserer Lieferkette und den Verbrauchern, die auf unserem neuen Vertical Markets EcoSystem Model basiert", sagte Chin.



Der Food-Trust, bei dem es sich um eine blockchain-basierte Plattform für das Teilen von Informationen handelt, verbindet die Lieferkettendaten auf der ganzen Welt mit Vertrauen und Transparenz. Zusätzlich zu Informationen über die Herkunft, erkennen die Mitglieder des Netzwerks Vorteile wie die optimierten Lieferkettenprozesse, erhöhte Frische, verbesserte Lebensmittelsicherheit, minimierte Abfälle und Betrug sowie weitere Vorteile.



Der Food Trust, der auf Grundlage der Open-Source-Technologie Hyperledger Fabric aufgebaut ist, verwendet ein Steuerungsmodell, um sicherzustellen, dass Unternehmen Regeln festlegen können, wer ihre in die Lösung hochgeladenen Daten sehen kann und für wie lange diese angesehen werden können und behalten dabei die Kontrolle über ihre Daten, auch nachdem sie auf den Food Trust hochgeladen wurden.



"Die Blockchain-Technologie hat das Potential, jede Branche zu verändern - vor allem dann, wenn es wie in einer Lieferkette verschiedene Umfelder von Interessenvertretern, Unternehmen und Organisationen gibt", sagte Raj Rao, General Manager des IBM Food Trust. "Die Zusammenarbeit mit ORGANO und deren Netzwerk von Interessenvertretern, einschließlich deren Lieferpartnern, Vertriebspartnern und anderen kann dabei helfen, einige der Schmerzpunkte in Märkten anzugehen, in denen ORGANO tätig ist."



Der Food Trust ist eines der größten und aktivsten Blockchain-Netzwerke außerhalb des Krypto-Bereichs, das in der heutigen Zeit entwickelt wird und in diesem Netzwerk wurden bereits mehr als 9 Millionen Transaktionen durchgeführt. Für weitere Informationen besuchen Sie ibm.com/food.



Das Unternehmen, das im Jahr 2008 als Organo Gold gegründet wurde und nun unter dem Namen ORGANO bekannt ist, ist einer der weltweit führenden Erzeuger und Vertreiber von gesunden, praktischen und erschwinglichen Lebensmittel-, Ernährungs- und Schönheitsprodukten. ORGANO spezialisiert sich auf Eigenprodukte in den Bereichen Lebensmittel und Ernährung, insbesondere auf gebraute Getränke, Pflegeprodukte und Kosmetika. ORGANO bietet bei all seinen Konsumgütern und Produkten herausragende Qualität, Geschmack und Nährwerte und vertreibt fortschrittliche Beauty-Produkte, die auf eigenen Pflanzenformeln basieren. Das Unternehmen ist aktuell auf fünf Kontinenten tätig.



Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen, die Ausdrücke wie "erwarten", "glauben", "werden", "antizipieren", "vermuten", "schätzen" oder "planen" enthalten, beziehen sich naturgemäß auf Angelegenheiten, die in unterschiedlichem Ausmaß unsicher sind. Durch diese Unsicherheit kann es sein, dass tatsächliche zukünftige Ereignisse völlig anders ausfallen als in unseren zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt wurde. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen werden nicht aktualisiert.



Für weitere Informationen über ORGANO besuchen Sie bitte http://www.organogold.com



