Anmoderationsvorschlag: Gefühlt ziehen die Spritpreise ja pünktlich zu Ferienbeginn, oder wenn Feiertage anstehen, ordentlich an. Sehr zum Frust vieler Autofahrer. Zum Glück behält das Bundeskartellamt die Preise ganz genau im Auge und veröffentlicht jedes Jahr einen sehr ausführlichen Bericht dazu. Helke Michael hat sich mal schlau gemacht, wann man wo am besten tankt.



Sprecherin: Auch wenn es einem anders vorkommt: Dass die Spritpreise in der Urlaubszeit oder auch Feiertagen gewaltig anziehen, stimmt nicht. Das Bundeskartellamt bestätigt das in seinem Jahresbericht.



O-Ton 1 (Alexander Quabach, 10 Sek.): "Was aber schon stimmt, ist, dass die Tankstellen ihre Preise mehrmals täglich regulieren. Da kommt es zum Teil zu Schwankungen von 10 bis 20 Cent am Tag an ein und derselben Tankstelle."



Sprecherin: Sagt Alexander Quabach vom Branchenverband der Deutschen Autohöfe, kurz VEDA, und erklärt, warum der frühe Vogel beim Tanken den Kürzeren zieht.



O-Ton 2 (Alexander Quabach, 18 Sek.): "Grob gesagt: Morgens ist es in der Regel am teuersten, abends am günstigsten. Es gibt aber auch im Tagesverlauf immer wieder Preisänderungen nach oben und unten. Eine perfekte Strategie wüsste ich jetzt nicht. Wenn Sie sichergehen wollen, benutzen sie eine Tank-App. Da können Sie die Preise über den Tag hinweg verfolgen."



Sprecherin: Auf der Fahrt in den Urlaub, mehrere hundert Kilometer über die Autobahn, kann man ebenfalls sparen, wenn man vorausschauend fährt, anstatt zu warten, bis die Reserveleuchte angeht.



O-Ton 3 (Alexander Quabach, 12 Sek.): "Tanken Sie nicht an der erstbesten Tankstelle auf der Autobahn. Denn Autobahntankstellen sind mit Abstand die teuerste Alternative. Auf einem Autohof zum Beispiel, da kommen Sie - und das bestätigt auch das Kartellamt - deutlich günstiger weg."



Sprecherin: Der Preisunterschied ist riesig.



O-Ton 4 (Alexander Quabach, 14 Sek.): "Der Liter Kraftstoff an Autohöfen kostet im Schnitt 10 bis 15 Cent weniger als direkt auf der Autobahn. Und das rechnet sich. Wenn Sie beispielsweise 60 Liter tanken, das bei einem Preisunterschied von 15ct pro Liter, dann sparen sie ganze 9 Euro."



Sprecherin: Ausnahmslos sind alle deutschen Autohöfe, die sich immer in der Nähe von Autobahnausfahrten befinden, leicht und ohne Umweg zu erreichen. Und es gibt noch einen Vorteil:



O-Ton 5 (Alexander Quabach, 16 Sek.): "Nicht nur der Sprit ist dort günstiger als auf der Autobahn. Auch wenn Sie was essen wollen oder im Shop einkaufen, kommen Sie hier deutlich günstiger weg. Sie können das auch gut auf Ihrer Reise einplanen: Es gibt über 200 Autohöfe entlang der deutschen Autobahnen. Also egal wo Sie langfahren, werden Sie fündig."



Abmoderationsvorschlag: Den enormen Benzin-Preisschwankungen also glücklicherweise nicht vollkommen hilflos ausgeliefert! Ein bisschen Planung, eine gute App und eben die kluge Wahl der Tankstelle bewahren einen vor unnötigem Stress und Frust. Mehr Infos zu den Autohöfen finden Sie auch im Netz, zum Beispiel unter autohof.de.



