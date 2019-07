Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Vodafone vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Analyst Jakob Bluestone kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für das neu angelaufene Geschäftsjahr leicht und berücksichtigt dabei unter anderem Umsatzeinbußen mit dem Großhandelskunden Drillisch. Das Unternehmen sei noch immer nicht am Wendepunkt angelangt. Für das erste Geschäftsquartal sei - ähnlich wie im Vorquartal - mit einem leichten organischen Umsatzrückgang im Servicegeschäft zu rechnen./tav/kro Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BH4HKS39