München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Alibaba Group Holding (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Nach dem weltweit größten Börsengang an der Wall Street werde Alibaba wohl noch in diesem Jahr auch an der Hongkonger Börse gelistet werden - vorher solle der Konzern noch umstrukturiert werden, auch der Ausbau der internationalen Aktivität stehe im Fokus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...