BERLIN (Dow Jones)--Laut einer Studie des Ifo Instituts gefährden Elektroautos zehntausende Arbeitsplätze bei Automobilzulieferern. Die Elektrifizierung der Antriebe werde insbesondere in Bayern Verlierer produzieren, heißt es in der Analyse zur Veränderung der Wertschöpfungsketten im Fahrzeugbau, die die Bayerische Industrie- und Handelskammer in Auftrag gegeben hatte. "Firmen, die Teile und Komponenten für herkömmliche Antriebsstränge herstellen, werden mit fortschreitenden Marktanteilen elektrischer Fahrzeuge zunehmend unter Druck geraten." Hiervon sind in Bayern nach Ifo-Schätzung rund 55.000 Angestellte betroffen.

Bereits 2030 stünden 15.000 bis 31.000 hochproduktive und gut bezahlte Jobs vor dem Aus. Zwar erwarteten viele Unternehmen, dass die meisten Beschäftigten altersbedingt ausscheiden können. Die Wertschöpfungsketten würden aber auch durch das autonome und vernetzte Fahren verändert. Systeme mit Künstlicher Intelligenz, Dienstleistungen und Hardware wie Sensoren böten ein beträchtliches Marktpotenzial. Doch es besteht laut Ifo Institut die Gefahr, dass US-Firmen eine dominante Marktstellung erreichen und die deutsche Autoindustrie von amerikanischen Konzernen wie Google, Amazon oder Microsoft abhängig werden.

"Die Hersteller müssen in den kommenden fünf bis zehn Jahren ihre Fertigung zunehmend auf Elektrofahrzeuge umstellen. Denn sie müssen die staatlichen Vorgaben, z.B. zu Emissionen, in den globalen Leitmärkten EU und China erfüllen", sagt Studienautor Oliver Falck, Leiter des Ifo Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien. "Wir empfehlen, die Material- und Batterieforschung zu fördern."

Subventionen für die Batteriefertigung lehnen die Forscher indes ab, da mit ihnen nur wenige Arbeitsplätze und wenig Wertschöpfung gesichert werden könnten. Den Beschäftigten müsse mit Qualifizierung beim Strukturwandel geholfen werden, damit sie die neuen Anforderungen meistern könnten.

July 10, 2019

