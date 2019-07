Metzler hat BASF nach einer Gewinnwarnung des Chemiekonzerns von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 72 auf 58 Euro gesenkt. Dieser drastische Schritt deute auf eine weiter nachlassende Geschäftsdynamik im dritten Quartal hin, schrieb Analyst David Varga in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da sich der wirtschaftliche Abschwung länger hinziehen und bis mindestens ins erste Halbjahr 2020 hinein die Wachstumstrends beeinträchtigen sollte, senke er seine Schätzungen. Auch bei den für BASF ungünstigen Preistrends sei kurzfristig nur wenig Entlastung in Sicht. Wegen der attraktiven Bewertung der Aktie empfehle er sie aber nicht zum Verkauf./gl/kro

