(shareribs.com) Chicago 10.07.19 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Dienstag leichter und können auch im elektronischen Handel nicht zulegen. Die Berichte vom USDA zum Zustand der Ernte belasten die Preise. Dezember-Mais gibt im elektronischen Handel 4,25 Cents auf 4,33 USD/Scheffel ab. Die jüngsten Daten des USDA zum Zustand der Maisernte belasteten am Dienstag die Notierungen. ...

