Die erste Hälfte des Jahres 2019 ist vorbei. Die Zeugnisvergabe steht an. Höchste Zeit also, eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Die vergangenen Jahre sind für die Abonnenten des Bernecker Börsenkompass höchst erfolgreich verlaufen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres konnten wir den positiven Trend fortsetzen. An dieser Stelle werfen wir einen Blick in den Rückspiegel.



Buchgewinne sind eine feine Sache, aber der Blick richtet sich auf das, was fix in den Taschen unserer Abonnenten gelandet ist. 26 Engagements haben wir im Laufe des ersten Halbjahres 2019 beendet. Die Trefferquote liegt bei 85 Prozent. Heißt: lediglich vier Mal stand zum Zeitpunkt des Verkaufs kein Pluszeichen vor dem Renditeausweis.



Stefan Schmidbauer



Bernecker Börsenkompass



