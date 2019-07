Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 11,00 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er blicke nun vorsichtiger auf die Entwicklung der Ticketpreise im Jahr 2020, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das liege zum einen am anhaltenden Kampf um die Marktanteile in Deutschland und zum anderen an der gesunkenen Konsumlaune der Briten angesichts des bevorstehenden Brexit. Unter dem Strich könnte für die Billig-Airline im kommenden Jahr ein Gewinn in der unteren Hälfte der angepeilten Spanne herauskommen./kro/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 21:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 21:07 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-07-10/12:26

ISIN: IE00BYTBXV33