Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Shell von 2840 auf 2875 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Cashflow der großen Ölkonzerne dürfte sich im zweiten Quartal um acht Prozent zum Vorquartal verbessern, geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie des Instituts hervor von Gordon Gray hervor. Das Chance-Risiko-Verhältnis bleibe aussichtsreich./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 13:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-07-10/12:31

ISIN: GB00B03MLX29