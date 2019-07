Luxemburg/Berlin (ots) -



Sommer, Sonne, Liegestuhl und jede Menge 28 BLACK in der Kühltasche. Eine verlockende Vorstellung, die für die Fans von Energy Drink 28 BLACK mit etwas Glück Realität werden kann. Denn beim aktuellen 28 BLACK-Gewinnspiel gibt es genau das zu gewinnen: coole Liegestühle, stylische Kühltaschen, mit denen man sich im Freibad sehen lassen kann, und einen ordentlichen Vorrat 28 BLACK. Doch bevor sich die 28 BLACK Fans entspannt im Liegestuhl zurücklehnen können, müssen sie sich erst beim Klassiker unter den Suchspielen - Original und Fälschung - beweisen.



Konzentration und ein scharfes Auge sind gefragt, wenn es darum geht, in vier verschiedenen Bildern zu vier fruchtigen 28 BLACK Sorten - Açaí, Orange-Ginger, Sour Cherry und Sour Mango-Kiwi - die Unterschiede zu finden, um im Lostopf zu landen. Den Rest erledigt dann Fortuna. Das Gewinnspiel, das unter 28black.de bis zum 12. August läuft, ist Teil der 28 BLACK Sommerkampagne "Der Sommer wird fruchtig". Eine Sampling-Tour in den Metropolen Deutschlands und nationale Instore-Tastings im Handel bringen dem Konsumenten die fruchtige Vielfalt von 28 BLACK näher und sorgen für nachhaltige Verbraucherkontakte. Unterstützt wird die Sommerkampagne durch nationale Kinowerbung Riesenposter, Print und Social Media Aktivitäten.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.



