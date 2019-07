Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für SAP vor Zahlen zum zweiten Quartal von 105 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analyst Adam Wood begründete das höhere Ziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter anderem mit der Übernahme des Marktforschungsspezialisten Qualtrics, die er nun in seinen längerfristigen Schätzungen berücksichtige. Bei der Vorlage der Resultate dürfte derweil die Margenentwicklung des Softwarekonzerns verstärkt in den Fokus der Anleger rücken./la/gl

