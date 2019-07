Hamburg (ots) - NDR 1 Radio MV bleibt weiterhin die Nummer 1 in Mecklenburg-Vorpommern. Das Programm erreicht einen Marktanteil von 26,4 Prozent (Montag bis Sonntag) und ist damit zum sechsten Mal in Folge in Mecklenburg-Vorpommern vorn. Der Vorsprung von NDR 1 Radio MV vor der zweitplatzierten Ostseewelle (Marktanteil 22,8 Prozent) beträgt 3,6 Prozentpunkte. Das ergab die jüngste Media-Analyse.



Lutz Marmor, NDR Intendant: "NDR 1 Radio MV ist und bleibt die Stimme Mecklenburg-Vorpommerns. NDR 1 Radio MV trifft mit seiner besonderen Mischung aus Musik und Information den Geschmack der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Ich danke unseren Hörerinnen und Hörern für ihr großes Vertrauen und gratuliere dem gesamten Team."



Eine Übersicht über die Ergebnisse der MA Audio 2019 II für Norddeutschland finden Sie unter www.NDR.de/ma-audio



