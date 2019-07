Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will die Überschuldung vieler Kommunen gemeinsam mit den Ländern lösen, weist aber eine volle Übernahme der Altschulden zurück. "Der Bund kann einen Beitrag leisten, wenn es einen nationalen politischen Konsens gibt, den betroffenen Kommunen einmalig gezielt zu helfen", heißt es in dem Abschlussbericht der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse, die die Bundesregierung eingesetzt hatte und den Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin vorstellte.

"Uns ist bewusst, dass Kommunen - auch finanzschwache - in der Lage sein müssen, in die Zukunft zu investieren", sagte Seehofer. Die Bundesregierung sei daher bereit, mit Ländern, Kommunen, dem Bundestag und den kommunalen Spitzenverbänden zu reden, um einen solchen nationalen Konsens zu finden. Er sprach von einem "Signal des guten Willens". Zugleich wies der Innenminister Gerüchte zurück, wonach sich der Bund finanziell beteiligen werde: "Es ist falsch, dass der Bund Altschulden übernimmt."

Der Beschluss enthalte allerdings Bedingungen, sagte Seehofer. So müssten die Kommunen alles daran setzen, selbst ihre Verschuldung zu beenden. Es müsse sichergestellt werden, "dass eine neue Verschuldung über Kassenkredite nicht mehr stattfindet", heißt es in dem Bericht. Laut Seehofer sind 2.000 von 11.000 Kommunen in Deutschland besonders von der Überschuldung betroffen.

