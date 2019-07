Skepsis über die ambitionierten Umbaupläne bei der Deutschen Bank und Bedenken wegen wachsendem Konkurrenzdruck haben in den vergangenen Tagen auch die Aktie der Commerzbank belastet. Am Mittwoch gelingt jedoch eine dynamische Gegenbewegung: Mit fast vier Prozent Plus klettert die CoBa im schwächelnden Gesamtmarkt an die MDAX-Spitze.Impulse liefern dabei Hoffnungen auf eine etwas weniger lockere Geldpolitik in den USA. Einige Anleger spekulieren offenbar darauf, dass US-Notenbankchef Jerome Powell ...

