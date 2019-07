Die Bundesbank will die Echtzeitzahlung in Europa ausbauen. Unterstützung kommt jetzt vom französischen Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau.

Frankreichs oberster Währungshüter unterstützt Überlegungen der Bundesbank, mit dem Ausbau von Echtzeitzahlungen in Europa internationalen Anbietern im Zahlungsverkehr Paroli zu bieten. Der europäische Markt für Bezahllösungen werde bereits von außereuropäischen Anbietern dominiert, sagte Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau am Dienstag auf einer Finanzkonferenz in Paris.

"Ich rufe dazu auf, pan-europäische Bezahllösungen zu schaffen," sagte er. Diese sollten auf einer gemeinsamen Marke und ...

