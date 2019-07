Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission: Zahlreiche Risiken überschatten Wachstumsausblick

Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognosen für die größten Länder der Eurozone für dieses und das nächste Jahr weitgehend bestätigt, sieht den Wachstumsausblick für die ganze Region aber von zahlreichen Risiken überschattet. In ihrer Sommerprognose hielt die Behörde an ihrer Wachstumsprognose für das Bruttosozialprodukt (BIP) des Euroraums von 1,2 Prozent in diesem Jahr fest. Für 2020 wurde die BIP-Prognose leicht auf 1,4 (Winterprognose: 1,5) Prozent gesenkt.

Französische Industrie übertrifft Produktionsprognose im Mai

Die französische Industrie hat im Mai viel mehr hergestellt als erwartet. Wie die Statistikbehörde Insee berichtete, stieg die Erzeugung um 2,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 0,2 Prozent erwartet. Das Produktionsplus für April wurde auf 0,5 (vorläufig: 0,4) Prozent nach oben revidiert. Drei Sektoren verzeichneten besonders starke Zuwächse im Mai: Transportgüter, Automobile und Versorger.

Britische Wirtschaft kehrt im Mai zum Wachstum zurück

Die britische Wirtschaft ist im Mai dank einer Belebung der Automobilproduktion wieder zum Wachstum zurückgekehrt. Die Zahlen deuten darauf, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal zwar stark nachgelassen hat, aber eine Rezession wahrscheinlich vermieden wird. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das entsprach der Prognose von Volkswirten. Im April war das BIP geschrumpft.

EZB teilt bei Dollar-Tender 37 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 37 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten drei Banken eine Summe von 42,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,89 (zuvor: 2,87) Prozent.

Erneuter Zitteranfall Merkels bei öffentlichem Auftritt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat erneut bei einem öffentlichen Auftritt einen Zitteranfall erlitten. Nach Angaben eines AFP-Fotografen zitterte die Kanzlerin deutlich sichtbar beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne am Mittwoch in Berlin. Es war bereits das dritte Mal binnen weniger Wochen, dass Merkel bei einem Termin am ganzen Körper gezittert hatte.

Von der Leyen räumt im EU-Parlament "holprigen Start" ein

Die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen hat bei ihrer ersten öffentlichen Anhörung im Europaparlament versucht, Kritik an ihrer Nominierung als künftige EU-Kommissionspräsidentin auszuräumen. Sie wisse, dass "wir einen holprigen Start zusammen hatten", sagte von der Leyen bei einem Treffen mit der liberalen Fraktion. "Ich kann die Vergangenheit nicht heilen." Sie sah aber die Möglichkeit, bis zur nächsten Europawahl das EU-Wahlsystem im Sinne des Parlaments zu reformieren.

Sozialdemokraten wollen nächste Woche über Votum zu von der Leyen entscheiden

Die Sozialdemokraten im Europaparlament wollen in der kommenden Woche entscheiden, ob sie Ursula von der Leyen (CDU) bei der Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin unterstützen. "Nächste Woche werden wir eine Entscheidung in unserer Fraktion über die anstehende Abstimmung treffen", sagte die Fraktionsvorsitzende Iratxe Garcia in Brüssel. In der Fraktion hatte sich von der Leyen zuvor mehr als zwei Stunden den Fragen der Abgeordneten gestellt.

McAllister fürchtet "institutionelle Krise der EU" bei Niederlage von der Leyens

Der CDU-Europaabgeordnete David McAllister hat die Sozialdemokraten davor gewarnt, Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bei der Wahl zur EU-Kommissionschefin durchfallen zu lassen. "Wir wären dann keinen Zentimeter weiter. Eine institutionelle Krise der EU könnte die Folge sein", sagte McAllister der Rheinischen Post. "Zudem würde es das Ende des bisher verhandelten Personalpakets bedeuten."

FDP ruft Parteien zu nationalem Klimakonsens auf

Die FDP hat CDU, CSU, SPD, Grüne und Linke zu einem nationalen Klimakonsens aufgefordert. "Der Klimawandel ist eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Nur gemeinsam werden wir sie meistern", schrieb Generalsekretärin Linda Teuteberg in einem Brief an die Parteizentralen, über den zuerst die Rheinische Post berichtet hatte und in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. Die Freien Demokraten unterstützten daher den Vorschlag der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, einen nationalen Klimakonsens herzustellen.

Grüne fordern von Scheuer Aufklärung über Maut-Kosten

Die Grünen haben von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) detaillierte Angaben über die Kosten der vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) verworfenen Pkw-Maut verlangt. Öffentlich genannt worden seien 300 bis 500 Millionen an Entschädigungskosten. "Ich kann da nicht widersprechen", sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer im ARD-Morgenmagazin. Es gehe hier um einen Bruttounternehmenswert.

Unions-Fraktionsvize warnt Bund vor Übernahme kommunaler Altschulden

In der Debatte über die stark unterschiedlichen Lebensverhältnisse in Deutschland hat Unions-Fraktionsvize Thorsten Frei (CDU) die Bundesregierung davor gewarnt, die Altschulden der Kommunen zu übernehmen. "Das ist nicht Aufgabe des Bundes", sagte Frei der Rheinischen Post. Für die Kommunen trügen die Bundesländer die Verantwortung. "Sie müssen die Kommunen angemessen ausstatten und am Steuerkuchen beteiligen", sagte Frei.

Wirtschaft und Gewerkschaften unterstützen CO2-Bepreisung

Gewerkschaften, Industrie, Kommunen und Energiewirtschaft haben sich gemeinsam für eine Bepreisung von klimaschädlichem Kohlendioxid ausgesprochen. "Ein Vorankommen bei Energiewende und Klimaschutz erfordert eine Änderung des ökonomischen Rahmens", heißt es in einem Impulspapier "Leitplanken für eine CO2-Bepreisung", über das zuerst das Handelsblatt berichtete und das Dow Jones Newswires vorliegt.

EuGH schränkt kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten ein

Eine juristische Überraschung aus Luxemburg kann zu neuen Belastungen für die deutsche und europäische Industrie führen: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die kostenlose Zuteilung von Emissionsberechtigungen in einem Urteil erheblich eingeschränkt, wie aus der jetzt vorliegenden schriftlichen Begründung hervorgeht.

USA wollen zum Schutz von Öltankern in Golfregion Militärkoalition schmieden

Wegen der Spannungen mit dem Iran wollen die USA eine internationale Militärkoalition zum Schutz von Öltankern in der Golfregion schmieden. "Wir sprechen mit einer gewissen Zahl von Ländern, um herauszufinden, ob wir eine Koalition zusammenbekommen, die die Freiheit der Schifffahrt in der Meerenge von Hormus und der Meeresstraße Bab al-Mandab sichern würde", sagte US-Generalstabschef Joseph Dunford vor Journalisten.

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juni +0,4% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juni +2,3% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juni PROG: +0,4% gg Vm, +2,4% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Juni +0,1% gg Vm, +1,9% gg Vj

US/MBA Market Index Woche per 5. Juli -2,4% auf 505,8 (Vorwoche: 518,1)

US/MBA Purchase Index Woche per 5. Juli +2,3% auf 275,6 (Vorwoche: 269,3)

US/MBA Refinance Index Woche per 5. Juli -6,5% auf 1.799,7 (Vorwoche: 1.925,6)

