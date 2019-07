Das Ministerium hat ein Aktionsprogramm für Power-to-X vorgelegt, das aus vier Bausteinen besteht. Einer davon ist ein PtX-Kompetenzzentrum in der bisherigen Kohleregion Lausitz.Einen national und international wichtigen Beitrag zum Klimaschutz erwartet Svenja Schulze von dem Technologiebereich Power-to-X. Die SPD-Bundesumweltninisterin hat daher am Mittwoch in Berlin ein Aktionsprogramm vorgelegt, mit dem die Bundesregierung strombasierte Brennstoffe ausbauen will. Im wesentlichen umfasst das Aktionsprogramm vier Elemente. Dazu gehört ein PtX-Kompetenzzentrum in der Energieregion Lausitz. "Vor ...

