Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BT Group vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 280 Pence belassen. Analyst Paul Sidney liegt laut eigener Aussage in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem prognostizierten Umsatz von 5,6 Milliarden Pfund und einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 1,73 Milliarden Pfund nur knapp über den Markterwartungen. Die Glasfaserpläne der Netzwerksparte Openreach sollten ab 2021 konzernweit den Wachstumstrend bei Umsatz und operativem Ergebnis verbessern./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 03:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-07-10/14:13

ISIN: GB0030913577